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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 17-04-2024 01:11 م

مطار دبي الدولي يقفز للمرتبة الثانية عالمياً كأكثر المطارات ازدحاماً

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الوكيل الإخباري - قفز مطار دبي الدولي للمرتبة الثانية بقائمة المطارات الأكثر ازدحاماً حول العالم في 2023 .

واستقبل المطار 87 مليون مسافر بزيادة 31.7%، ليتفوق بذلك على مطار دالاس فورث وورث الدولي، بحسب مجلس المطارات الدولي (ACI)

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وحافظ مطار دبي الدولي على صدارة قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً من حيث عدد المسافرين الدوليين خلال العام الماضي، كما احتفظ مطار "هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا" الدولي الذي يقع بولاية جورجيا الأميركية بالمرتبة الأولى كأكثر مطارات العالم ازدحاماً من حيث حركة الركاب بنحو 105 ملايين مسافر  .


 




 

 


 

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