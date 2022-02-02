الأربعاء 02-02-2022
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 02-02-2022 10:20 ص

معدل التضخم في الإمارات يرتفع 2.5% في ديسمبر على أساس سنوي

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الوكيل الاخباري- أفادت بيانات حكومية صدرت، اليوم الأربعاء، بأن مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات صعد 2.5% في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.اضافة اعلان


فقد ارتفع قطاع المواد الغذائية والمشروبات بالمؤشر 3.71% في ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع الفترة نفسها العام السابق.

وأظهرت البيانات الحكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.02% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول.

قال البنك المركزي الإماراتي في تقريره الفصلي عن الاقتصاد إن معدل التضخم أصبح إيجابيا في الربع الرابع، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وطلب المستهلكين.

 




 

 


 

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صادرات قطاع البترول المصري ترتفع 84.3% في 2021 إلى 12.9 مليار دولار

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