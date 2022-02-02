معدل التضخم في الإمارات يرتفع 2.5% في ديسمبر على أساس سنوي

الوكيل الاخباري-

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أفادت بيانات حكومية صدرت، اليوم الأربعاء، بأن مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات صعد 2.5% في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.فقد ارتفع قطاع المواد الغذائية والمشروبات بالمؤشر 3.71% في ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع الفترة نفسها العام السابق.وأظهرت البيانات الحكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.02% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول.قال البنك المركزي الإماراتي في تقريره الفصلي عن الاقتصاد إن معدل التضخم أصبح إيجابيا في الربع الرابع، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وطلب المستهلكين.