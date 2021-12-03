معدل التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوياته في 3 أعوام

الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الإحصاء التركية اليوم الجمعة، أن معدل التضخم في البلاد على أساس سنوي بلغ 31ر21% تشرين الثاني الماضي، وهو أعلى مستوياته في ثلاث سنوات .

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وبحسب بيانات نشرتها الهيئة ونقلتها وكالة الأناضول، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 82ر19% في تشرين الثاني مقارنة بكانون الأول 2020، وبنسبة 31ر21 مقارنة بكانون الأول 2020.



وقالت الهيئة، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 51ر3% على أساس شهري، فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 99ر9% على أساس شهري في تشرين الثاني، مسجلا زيادة سنوية 62ر54%.



ويأتي ذلك في ظل التراجع غير المسبوق لليرة التركية الى أدنى مستوياتها .

بترا