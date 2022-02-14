مع قرب إقرار الموازنة .. أكثر من 10.5 مليار دينار نفقات عامة وقرابة 2 مليار عجز

الوكيل الإخباري - مع تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، اليوم الاثنين، والتوقعات بأن تقر الموازنة، أظهرت الأرقام أنه بلغ مجموع النفقات العامة للعام الحالي 10 مليار و 668 مليون و 232 ألف دينار، مع عجز وصل إلى مليار و 756 مليون و 232 ألف دينار.



ووفقا للأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" رصدت الحكومة مبلغ مليار و551 مليون و392 ألف دينار مخصصات لنفقات رأسمالية لمشاريع قائمة و جديدة.



وبينت الأرقام أنه تم رصد مبلغ 2 مليار و 665 مليون و631 نفقات للجهاز المدني، و للجهاز العسكري مليار و 478 مليون و450 ألف دينار، كما خصص لجهاز الأمن والسلامة نفقات وصلت إلى مليار و 367 مليون و475 ألف دينار.



وحول موازنات التمويل، أشارت الأرقام إلى أنه خصص لها مبلغ 7 مليار و 569 مليون و 329 ألف دينار، جاء من أبرز بنودها تخصيص مبلغ مليار و 756 مليون و232 الف دينار لتسديد عجز الموازنة، و مبلغ 431 مليون و138 الفا و 262 دينار لتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة .



ويصوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

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