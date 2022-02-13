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الأحد، 13-02-2022 03:35 م

مع تأخر اقرار الموازنة.. العسعس يصدر الأمر المالي 2 لسنة 2022

وزير المالية


الوكيل الإخباري - أصدر وزير المالية محمد العسعس، اليوم الأحد، الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2022 للوزارات والدوائر الحكومية.

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ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 إلى ما بعد بدء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور والمادة رقم (14) من قانون رقم (13) لسنة 2021 قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2021 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2022.


وطلب العسعس تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط الحالي، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.


كما أصدر الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2022 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022. (هلا أخبار)

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