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الخميس، 27-10-2022 10:21 ص

ارتفاع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز في أيلول

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الوكيل الإخباري - ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز في أيلول الماضي إلى 10.8 مليون برميل يومياً مقابل 10.64 مليون برميل يومياً في آب الماضي، وفقاً لحسابات رويترز وبيانات نشرها مكتب الإحصاء الروسي (روستات).

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وقال المكتب إن إنتاج النفط، باستثناء مكثفات الغاز، بلغ 40.7 مليون طن الشهر الماضي مقابل 42.1 مليون طن في آب الماضي، وهو شهر يزيد عدد أيامه بيوم.
              
وتابع أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال وصل إلى 2.5 مليون طن في أيلول الماضي، بانخفاض 0.5% على أساس سنوي، لكنه جاء مرتفع 5.5% عن آب الماضي.
              
وخلال الفترة من كانون الثاني الماضي وحتى أيلول الماضي بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال 24.1 مليون طن، بارتفاع 11.9% عن نفس الفترة من عام 2021.
              
وسجل إنتاج الغاز الطبيعي 39.1 مليار متر مكعب الشهر الماضي، أي أقل 26.4% عن أيلول الماضي 2021 لكن بزيادة 1.4% عن آب الماضي.

 

CNBC

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