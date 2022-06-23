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الخميس، 23-06-2022 10:12 ص

مكافحة التضخم تهوي بأسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الإخباري - هبطت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الخميس، متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة رفعا شديدا بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجددا التزام البنك بمكافحة التضخم.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1832.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش.


وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% أيضا إلى 1834.30 دولار.

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