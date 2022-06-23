مكافحة التضخم تهوي بأسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري - هبطت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الخميس، متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة رفعا شديدا بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجددا التزام البنك بمكافحة التضخم.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1832.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% أيضا إلى 1834.30 دولار.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة