توقعات برفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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في احدث تقرير لها، قالت مؤسسة "spglobal" للتصنيفات الائتمانية الدولية إن كل التوقعات تشير إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي سوف يُعلن الاسبوع القادم عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتكون هذه الزيادة الثالثة التي يعلنها البنك خلال هذا العام لمواجهة التضخم الكبير.وبيّن التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن التضخم العالمي لم يبلغ ذروته حتى الآن، مضيفاً أن اقتصاديات كبريات الدول سوف تتخذ "إجراءات اقتصادية قاسية" لكبح جماح التضخم، بالرغم من وجود مخاوف من الركود الكبير.الخبير الاقتصادي حسام عايش، قال إن الأردن سيكون مُلزماً على رفع أسعار الفائدة على المقترضين إذا ما قرر البنك الفيدرالي الأمريكيالرفع، لأن الدينار مرتبط بالدولار.وأضاف عايش لـ " الوكيل الإخباري " أن قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن بعد رفعها في الولايات المتحدة الامريكية يأتي لمنع "الدولرة".ووصل معدل التضخم في المملكة مع نهاية نيسان الماضي إلى 3.6% ، وفقا لبيانات دائرة الاحصاءات العامة.