ملياردير إماراتي يدعو لإصدار عملة خليجية مُوحدة بالتعاون مع الأردن ومصر

الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية، الملياردير خلف الحبتور، إلى إصدار عملة خليجية موحدة بالتعاون مع الأردن ومصر.

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وقال الحبتور في لقاء على قناة CNBC عربية الاقتصادية، إن هناك توجه قائم بالفعل لدى رجال أعمال خليجيين، نحو استبدال الدولار في المعاملات الدولية، سواء بالتعامل بالعملات المحلية، أو حتى عن طريق استحداث عملة جديدة.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة موجة متزايدة من عمليات إزالة "الدولرة" العالمية والتي كان آخرها تكتل "البريكس"، الى جانب التخوف العالمي الكبير من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، التي هي أساسا سندات دول.