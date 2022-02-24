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الخميس، 24-02-2022 09:05 ص

منظمة التجارة العالمية تعقد اجتماعها الوزاري منتصف يونيو

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الوكيل الاخباري- أعلنت منظمة التجارة العالمية أن اجتماعها الوزاري الذي تأجل عقده بمقرها في جنيف مرات عدة بسبب جائحة كورونا، سيعقد اعتبارا من 13 يونيو بعد رفع سويسرا كل التدابير المرتبطة بالجائحة.

وقالت المنظمة في بيان إن "أعضاء منظمة التجارة العالمية اتفقوا في اجتماع المجلس العام اليوم (الأربعاء) على عقد المؤتمر الوزاري الثاني عشر في جنيف خلال الأسبوع الذي يبدأ في 13 يونيو".

وفي الاجتماع ذاته اتفقت الدول على إطلاق مفاوضات انضمام تركمانستان للمنظمة التي تضم 164 عضوا. وقد بدأت 23 دولة ومنطقة عمليات تفاوض للانضمام إلى المنظمة، بعضها منذ سنوات عدة مثل الجزائر وإيران.

وقالت المنظمة إن "تركمانستان، الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والبالغ عدد سكانها نحو 6,2 مليون نسمة، هي آخر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق التي تقدمت بطلب لعضوية منظمة التجارة العالمية".

وكان من المقرّر أن تستضيف كازاخستان، المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في يونيو 2020، وهو الأول منذ أواخر 2017. لكن تم تأجيل هذا المؤتمر بعد تسجيل أولى حالات الإصابة بكوفيد في نهاية 2019. وأعيدت جدولته في نهاية 2021 قبل أن يؤجل مرة أخرى عقب ظهور المتحورة أوميكرون.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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