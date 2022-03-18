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الجمعة، 18-03-2022 10:13 ص

منظمة التعاون تحذر من ارتفاع حاد في الأسعار عالمياً

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الوكيل الاخباري- حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من تعطل التجارة وتعثر سلاسل التوريد وتقلص النمو الاقتصادي وارتفاع حاد في الأسعار بجميع أنحاء العالم، جراء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

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وقالت المنظمة، التي تضم في عضويتها 38 دولة، في تقرير جديد، إن "الصراع سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، المقياس الأوسع للناتج الاقتصادي، خلال العام المقبل بنسبة 1.08 بالمئة في جميع أنحاء العالم، وبنسبة 1.4 بالمئة في 19 دولة أوروبية تشترك في اليورو. وبنسبة 0.88 بالمئة في الولايات المتحدة".

لكن المنظمة أردفت أن "الإنفاق الحكومي والتخفيضات الضريبية يمكن أن تحد جزئيا من تلك الأضرار".

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تكهنت في ديسمبر بارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.2 بالمئة هذا العام، أن "يؤدي الصراع إلى ارتفاع الأسعار بمقدار 2.47 نقطة مئوية في جميع أنحاء العالم خلال العام المقبل".

 

روسيا اليوم

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