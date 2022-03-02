العملات الرقمية تتألق.. 50 مليار دولار مكاسب في 24 ساعة

الوكيل الاخباري- للجلسة الثانية على التوالي، سيطر اللون الأخضر على منصات العملات الرقمية التي تمكنت من تحقيق مكاسب جيدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بقيادة عملة بيتكوين، التي واصلت الارتفاع زاحفة صوب مستوى جديد عند 45 ألف دولار.



وتمكنت السوق من تجاوز صدمة العملية العسكرية الروسية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا وتسببت في صدمة كبيرة للسوق خلال أول أيام من القصف الروسي دفعت القيمة السوقية الإجمالية إلى فقدان أكثر من 300 مليار دولار خلال 72 ساعة من بدء الهجوم الروسي.



وفق منصة "كوين ماركت كاب"، ارتفعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 2.6% لتربح السوق نحو 50.1 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 1903.8 مليار دولار في تعاملات الثلاثاء، إلى مستوى 1954.1 مليار دولار في تعاملات صباح الأربعاء.

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