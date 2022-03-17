الخميس 17-03-2022
الوكيل الاخباري

بالصور.. وصول باخرة رومانية إلى العقبة تحمل 50 ألف طن من القمح

نقابة المطاعم: وجبة الشاورما العادي لا زالت بدينارين

البلبيسي: دواء كورونا "باكسلوفيد" لن يُطرح بالصيدليات

بعد زلزال اليابان المُدمر .. الخارجية: الأردنيون في منطقة الزلزال بخير

الاعلان عن شركتين جديدتين للمحروقات خلال ايام

تأجيل أقساط مديرية استثمار الوقف النقدي لشهر نيسان

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة الجمعة

588 رحلة بحرية نقلت 230 ألف مسافر بين الأردن ومصر في 2021

الطراونة مديرا تنفيذيا متفرغا لمركز إيداع الأوراق المالية

الجيش: صرف إكراميات نقدية لذوي الشهداء الإثنين المقبل

الخميس، 17-03-2022 11:26 ص

السعودية تقر قروضا بـ 861 مليون ريال لاستيراد منتجات زراعية

68c8a8d3-9987-4d1f-a3ff-3a915f79727e_16x9_600x338


الوكيل الإخباري-اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية السعودي عددا من القروض لتمويل رأس المال العامل لاستيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بقيمة تجاوزت 861 مليون ريال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن اعتماد الصندوق لهذه القروض لمواكبة التطورات الدولية الحالية ولضمان وفرة المخزون من هذه المنتجات واستقرار إمداداتها ولتفادي أية اضطرابات في سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية المستهدفة بالتمويل هي محاصيل الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا.

ويأتي هذا التمويل ضمن برامج الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي ودعم النشاط الزراعي.

وتتجه الكثير من دول العالم حاليا لتكثيف عمليات استيراد المواد الغذائية خاصة الحبوب، وسط تصاعد المخاوف من أن تؤدي الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تعطيل إمدادات المواد الغذائية حول العالم.

وكان الصندوق قد اعتمد في سبتمبر من العام الماضي تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 482 مليون ريال في عدد من مناطق المملكة.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
M63A4561

الاعلان عن شركتين جديدتين للمحروقات خلال ايام

666

البنك الأوروبي يدرس تمويل مشروع توسعة وتأهيل محطة عين غزال

indicatornews_3_800x533_L_1412601605

قطر والكويت ترفعان سعر الفائدة 25 نقطة أساس

640 (1)

بينانس تحصل على رخصة للعمل في سوق دبي للأصول الافتراضية

download

نيكاي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين

6232e7464c59b76604204639

أسعار الغاز في أوروبا تعود إلى الارتفاع

أخبار متعلقة
Untitled-190

الصين تحدد أدنى هدف للنمو الاقتصادي منذ 3 عقود

622349e64236044bea1ccddc

الكشف عن حقيقة تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم

4a639194-1792-48d8-b5a5-c05efdf097fa_16x9_1200x676

هل يُمكن أن تتحول بيتكوين إلى عملة رسمية لأي بلد في العالم؟

دولار

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

28fb84d5-07a1-48d6-8e0c-9d119160bb06_16x9_1200x676

دولة بلا فقراء.. ثلث سكانها مليونيرات وعمالقة وول ستريت يتسابقون إليها