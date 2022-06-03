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الجمعة، 03-06-2022 11:35 م

من بينها ألمانيا وبريطانيا.. دول أوروبية معرضة لانقطاع الكهرباء

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الوكيل الإخباري - تستعد دول أوروبية لانقطاع كهربائي بسبب نقص الإمدادات على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى نقص كبير في الطاقة في أوروبا بسبب نقص الغاز الروسي.

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وتعتبر ألمانيا والسويد وبريطانيا، أكثر الدول التي ستعاني من الظلام في الفترة القادمة وخاصة مع دخول فصل الشتاء المقبل. 


وتمر ألمانيا بكارثة حقيقية لدرجة أن الحكومة الألمانية طالبت سكانها بتخزين المياه والغذاء لمدة عشرة أيام ، كما أن المستشار الألماني أولاف شولتز، أصر على إغلاق المحطات النووية الثلاث واللجوء الى استخدام الفحم بسبب نقص الغاز الروسي .


وتريد ألمانيا أن يكون السكان مستعدين لمدة عشرة أيام في حالة حدوث انقطاع في الكهرباء .


وأوصت وزارة الداخلية الألمانية وتحديدا من المكتب الفيدرالي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث بألمانيا (بي بي كي) ، بتخزين كميات معينة من الطعام ومياه الشرب من أجل الإستهلاك الأمثل ل 2200 سعر حراري وشرب لترين من السائل لكل شخص في اليوم، بالإضافة الى وجود شبكة دعم مجتمعية بين الجيران .


وتريد الحكومة الألمانية أن يكون السكان مهيئون في حال انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، الأمر الذي سيؤثر على محلات السوبر ماركت ومحطات الوقود، وكذلك الثلاجة والفريزر، وسيولد أزمة نقص، لأن الإمداد بالمواد الغذائية والمشروبات من شأنه أن يساعد طوال المدة التي تستغرقها المساعدة الحكومية للبدء .


وتوقعت هيئة الطاقة الكهربائية في السويد ارتفاع أسعار الكهرباء في الشتاء المقبل كما حصل في الشتاء الماضي مما قد يضطرها إلى قطع الكهرباء .



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