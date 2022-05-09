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الإثنين، 09-05-2022 03:10 م

ارتفاع صادرات غرفة تجارة عمان 29 %

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الوكيل الاخباري - ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع ومنتجات لدول عربية وأجنبية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2022 بنسبة 29 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

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ووفقا لمعطيات إحصائية أصدرتها الغرفة اليوم الاثنين، ارتفعت صادرات تجارة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى نحو 254 مليون دينار، مقارنة مع نحو 197 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.


وتزامن ذلك مع زيادة عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 4.7 بالمئة، لتصل الى 8049 شهادة مقابل 7685 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.


وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي، إلى العديد من الدول أبرزها، السعودية بعدد 1422 شهادة، ودولة الإمارات العربية المتحدة 1148 شهادة، والعراق 392 ومصر 322، تلاها الهند 68 شهادة.


وتوزعت صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي على العديد من الدول، جاء العراق بمقدمتها بقيمة بلغت 44 مليون دينار، ثم مصر 42 مليون دينار، والهند 26 مليون دينار، ودولة الإمارات العربية المتحدة نحو 25 مليون دينار و السعودية بقيمة 21 مليون دينار.


ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" خلال الثلث الأول من العام الحالي 111 مليون دينار، ثم الصناعية نحو 82 مليون دينار، والزراعية 30 مليون دينار والمنتجات العربية بقيمة نحو 16 مليون دينار، وذهب الباقي لمنتجات أخرى.

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