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الأحد، 30-07-2023 04:28 م

الأردن وكندا يبحثان فُرص التعاون في مجال الاستثمار

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الوكيل الإخباري - بَحثَت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الأحد، لدى لقائها سفير كندا لدى الأردن، طارق علي خان والوفد المرافق، فُرص التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال الاستثمار.

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ووفق بيان وزارة الاستثمار، اليوم الأحد، جرى خلال اللقاء البحث في التجربة الاردنية الاقتصادية والتطورات التي شهدها المناخ الاستثماري الأردني والتطورات التي شهدتها البيئة الاستثمارية في الأردن والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لقطاعات الاعمال والمستثمرين في البلاد.


وتم إطلاع السفير والوفد المرافق على أهم المشاريع والفرص الاستثمارية الواعدة بما فيها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهم الميزات الاستثمارية التي أقرّها قانون البيئة الاستثمارية، إضافةً إلى اطلاعهم على منصة استثمر في الأردن invest.jo كأول منصة إلكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة.

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