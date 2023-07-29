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السبت، 29-07-2023 12:40 م

هل يؤثر قرار حظر تصدير الأرز الروسي على الأردن ؟

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الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، المهندس جمال عمرو ، أن قرار روسيا بحظر تصدير الأرز وجريش الأرز حتى نهاية العام الحالي، لن يؤثر على المملكة كون التجار يستوردون كميات محدودة من هناك.

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وقال المهندس عمرو إن الأردن كان يستورد كميات ليست كبيرة من السوق الروسية، إلا أنه توقف عن ذلك بعد قرار حظر تصديره منذ منتصف العام الماضي 2022.


وأشار إلى كميات الأرز التي استوردتها المملكة من روسيا خلال السنوات الماضية، وبلغت 4000 طن في 2020، و11 ألف طن عام 2021، و8 آلاف طن حتى منتصف العام الماضي 2022.


واستبعد وجود أي تأثير للقرار الروسي على السوق المحلية لوجود الكثير من المصادر البديلة من الأرز الحبة المتوسطة، موضحا أن مستوردات المملكة من الأرز بلغت خلال العام الماضي230 ألف طن، توزعت بين الحبة المتوسطة والطويلة وبسمتي.


وذكر أن استهلاك السوق المحلية من مادة الأرز بمختلف أصنافه تصل إلى 150 ألف طن سنويا، فيما باقي الكميات تبقي كمخزون لدى المستوردين والتجار.


وأشار المهندس عمرو إلى أن 70 بالمئة من استهلاك المملكة من الأرز يتركز بصنف الحبة المتوسطة والذي يستورد من الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية.


وكانت الحكومة الروسية أعلنت، اليوم السبت، عن فرض حظر على تصدير الأرز وجريش الأرز حتى نهاية العام الحالي، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية، في تمديد جديد لإجراء تم اتخاذه لأول مرة قبل عام.


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