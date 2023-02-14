الثلاثاء 14-02-2023
الوكيل الاخباري

مصدر: سيتم مراعاة معادلة الشهادات الجامعية للطلبة الأردنيين في تركيا

تعرّف على أبرز توقعات البنوك العالمية الكبرى لبيانات التضخم الأمريكية

التربية تقرر إطلاق اسم الشهيد عبد الرزاق الدلابيح على مدرسة في جرش

بتوجيهات ملكية إدخال الطفل عمر عرفة مدينة الحسين لاستكمال علاجه

السلطات الإسرائيلية تهدم أربعة منازل في عكا

البلوي يحذر من عودة ظاهرة العيارات النارية ويعرض 20 رصاصة جمعها من ساحة منزله

وكلاء السياحة: الرحلات بين الأردن وتركيا لم تتأثر جراء الزلزال

نائب يعتذر عن إلقاء كلمته بسبب غياب الخصاونة وكريشان

المكافحة توقع شبكة لتهريب المخدرات وتحبط عملية تهريب 800 ألف حبة مخدرة

الخارجية الفلسطينية تطالب بمواقف دولية رادعة لشرعنة وتعميق الاستيطان الاسرائيلي

 
الثلاثاء، 14-02-2023 12:14 م

من بينها دول عربية.. تحذير من تراجع عملات دول بسبب أسعار الفائدة

841


الوكيل الإخباري - في خضم جولة جديدة من عمليات الإنقاذ التي يقوم بها صندوق النقد الدولي، سيتعين على بعض الدول الأكثر مديونية في العالم التضحية بعملاتها للفوز بورقة الإنقاذ.

اضافة اعلان


ووفقاً لتقرير لوكالة "بلومبرغ" فقد شهد العام الحالي بالفعل قيام 3 دول مثقلة بالديون - مصر وباكستان ولبنان - بخفض أسعار صرف عملاتها استجابة للإصلاحات المطلوبة قبل الحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي. ولكن الخبراء يرون أنها قد تكون مجرد البداية.


ومع وقوف ما لا يقل عن 20 دولة في طوابير أمام صندوق النقد طلباً لحزم الإنقاذ، يستعد تجار العملات لموجة جديدة محتملة من تخفيضات العملة في العالم النامي.

 

وقال كبير الاقتصاديين العالميين في "رينيسانس كابيتال"، تشارلز روبرتسون: عوّضت البلدان النامية نقص المدخرات المحلية عن طريق الاقتراض من الخارج عندما كان ذلك رخيصاً، وقد تضررت الآن بشدة من إعادة تسعير أسعار الفائدة العالمية.

بدوره، قال اقتصادي الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس"، زياد داوود: "أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تعريض العديد من البلدان النامية لسعر صرف ثابت.  ( العربية )

إقرأ ايضا
LYNXMPEA8F0LC_L

تعرّف على أبرز توقعات البنوك العالمية الكبرى لبيانات التضخم الأمريكية

000_324288M (1)

النفط يتراجع وبرنت يسجل 86 دولارا للبرميل

imgid556975

للراغبين بالشراء.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

LYNXMPEB0P0G3_L

الذهب عالمياً يصعد فجأة مع ترقب بيانات التضخم

192742-fed-810x539

توقعات هامة.. الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة خلال آذار وأيار المقبلين

2210

أميركا تخطط لبيع 26 مليون برميل من احتياطيات النفط

أخبار متعلقة
1809847_0

ترقب عالمي لقرار الفيدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة

LYNXNPEF410GC_L

ما سبب هبوط الذهب عالمياً بآخر أيام التداول؟ خبراء يجيبون

Federal-Reserve

قرارات أسعار الفائدة .. أسبوع واحد يحدد وجهة أسواق العالم لبقية العام

thumbs_b_c_3db97acdd4d5d2b7fd8a18a0c7e36c7b

الذهب عالمياً يحقق مكاسب للأسبوع السادس وتركيز على قرار رفع الفائدة المقبل

22553

بعد نمو بطيء في 2022 الركود يهدد الاقتصاد الأميركي

LYNXMPEJ0O037_L

الذهب عالمياً يستقر وينتظر صدور بيانات اقتصادية أمريكية