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الثلاثاء، 19-09-2023 01:21 م

من 3 % إلى 20.5% .. الحكومة تبيّن مقدار ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار المحروقات، خلال الاسبوع الثاني من الشهر الحالي، بنسب تراوحت من 3% إلى 20.5%، وفقاً للاسواق المرجعية العالمية.

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وبيّنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في نشرتها الأسبوعية، ارتفاع بنزين ( اوكتان 90) بنسبة 3%، و بنزين ( اوكتان 95) 3.3%.


وأوضحت النشرة، أن سعر الديزل ارتفع بنسبة 3.6%، وسعر الكاز ارتفع بنسبة 3.6%.


وأشارت الأرقام إلى أن سعر زيت الوقود ارتفع بنسبة 3.1%، وسعر الغاز البترولي المسال ارتفع بنسبة 20.5%.

وقالت الوزارة إن خام برنت سجل ارتفاعاً خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي بلغ 2.5%. 

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