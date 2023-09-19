من 3 % إلى 20.5% .. الحكومة تبيّن مقدار ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار المحروقات، خلال الاسبوع الثاني من الشهر الحالي، بنسب تراوحت من 3% إلى 20.5%، وفقاً للاسواق المرجعية العالمية.

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وبيّنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في نشرتها الأسبوعية، ارتفاع بنزين ( اوكتان 90) بنسبة 3%، و بنزين ( اوكتان 95) 3.3%.



وأوضحت النشرة، أن سعر الديزل ارتفع بنسبة 3.6%، وسعر الكاز ارتفع بنسبة 3.6%.



وأشارت الأرقام إلى أن سعر زيت الوقود ارتفع بنسبة 3.1%، وسعر الغاز البترولي المسال ارتفع بنسبة 20.5%.



وقالت الوزارة إن خام برنت سجل ارتفاعاً خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي بلغ 2.5%.