عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات محليا في تسعيرة أيلول المقبل

الوكيل الإخباري - توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل ارتفاع أسعار المحروقات محليا أيلول القادم نتيجة ارتفاع أسعار خام برنت منذ بداية آب الحالي حتى وصل إلى 87 دولارا للبرميل. اضافة اعلان





وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إن لتر بنزين (90) ارتفع 35 فلس بنسبة 3.8%، فيما ارتفع لتر بنزين (95) ارتفع 35 فلس بنسبة 3%، أما سعر لتر الديزل فارتفع (70) فلس بنسبة 9.7%، علما بأن هذه الأسعار منذ بداية الشهر الحالي وحتى اليوم 2023/8/21.



وأضاف أن سعر لتر الكاز (10) فلسا علما بأن سعر لتر الكاز ثابت عند 620 فلسا.



وأشار عقل إلى أن هذه الارتفاعات جاءت بسبب زيادة الطلب على النفط وتراجع المعروض، وذلك يعود إلى الخفض الطوعي السعودي لمليون برميل وإعلان السعودية أيضا تمديد هذا الخفض الى شهر سبتمبر المقبل، وقد يمتد للأشهر المقبلة وسط حديث عن المزيد من الخفض الكمي للنفط.



وبيّن أن الصين أعلنت أمس الأحد، خطوة لتحفيز الاقتصاد وطلبت من البنوك زيادة القروض وتقليص مخاطر الديون لتنشيط الاقتصاد وبالتالي زيادة مستورداتها من النفط.

