موديز : إغلاق الحكومة الأمريكية سيضر بتصنيفها الائتماني

الوكيل الإخباري -

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قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن إغلاق الحكومة الأمريكية، سيضر بتصنيفها السيادي، في تحذير شديد بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.وستتعطل الخدمات الحكومية الأمريكية وسيمنح مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين إجازات بدون أجر إذا فشل الكونجرس في توفير التمويل للعام المالي الذي يبدأ في الأول من أكتوبر.وقال وليام فوستر محلل موديز إن الإغلاق المحتمل سيكون دليلا آخر على مدى إضعاف الاستقطاب السياسي في واشنطن لعملية صنع السياسات المالية فيما تتزايد الضغوط على قدرة تحمل ديون الحكومة الأمريكية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.وأضاف "إذا لم تكن هناك استجابة فعالة في السياسة المالية لمحاولة تخفيف تلك الضغوط، فسيكون هناك احتمال حدوث تأثير سلبي متزايد في الوضع الائتماني.