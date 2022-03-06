موديز تخفض تصنيف روسيا إلى Ca.. مخاوف من قدرتها على سداد الديون

الوكيل الاخباري- خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف روسيا الائتماني إلى Ca‭‭‬‬ اليوم الأحد وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف استنادا إلى القيود التي فرضها البنك المركزي والتي ستقيد المدفوعات عبر الحدود بما فيها الديون.



وهذا التصنيف في المرتبة قبل الأخيرة من تصنيفات موديز التي تتراوح بين Aaa الذي يعتبر أعلى تصنيف إئتماني، و C وهو أدنى تصنيف ائتماني لدى موديز وتمنحه للدول التي تتخلف عن سداد ديونها.



وقالت الوكالة إن الدافع وراء تخفيض التصنيف هو "مخاوف شديدة فيما يتعلق باستعداد روسيا وقدرتها على سداد التزامات الديون".

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