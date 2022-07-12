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الثلاثاء، 12-07-2022 10:33 م

موسكو : إلغاء العقوبات عن روسيا سيؤدي لانخفاض أسعار الطاقة والغذاء عالميا

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الوكيل الإخباري - أكدت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن الغاء القيود والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية ودول الغرب على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا سيؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة والغذاء في العالم.

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وقال وزير المالية الروسية، أنطون سيلوانوف، خلال مؤتمر صحفي : "إلغاء القيود التي فرضها الغرب على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية للطاقة والغذاء".


وأضاف سيلوانوف :"نحن نؤيد تحويل أي صفقات في التجارة الخارجية إلى العملة الروسية في ظل الظروف الحالية ونعتبره عادلا، بينما ندعم توسيع نطاق ممارسة دفع ثمن السلع المصدرة بالروبل إلى حد أقصى".



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