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الأحد، 01-05-2022 03:07 م

موسكو تلّوح بمصادرة أصول الدول المعادية.. رداً على واشنطن

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الوكيل الاخباري-ألمحت السلطات الروسية اليوم الأحد، إلى إمكانية مصادرة أصول بعض الدول التي تعتبرها معادية لها في روسيا، ردا على اقتراح الإدارة الأميركية بتصفية الأصول المصادرة من الأثرياء الروس وتحويل العائدات إلى أوكرانيا.

اعتبر رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين، على قناته في منصة تليغرام أنه "من العدل، في ما يتعلق بشركة تقع على الأراضي الروسية وينحدر مالكوها من دول معادية حيث يتم اتخاذ مثل هذه القرارات (الاستيلاء على الأصول الروسية)، الرد بإجراءات مماثلة ومصادرة هذه الأصول".

وأضاف: "ستُستخدم عائدات البيع في تنمية بلادنا".

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 العربية

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