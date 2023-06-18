الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

"قراصنة وضحايا".. 17 ألف جريمة الكترونية أمام القضاء منذ 2019 أحدثها الشعوذة الرقمية

تشكيل لجنة وزارية لمجلس بلدي بني عبيد - أسماء

3760 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الإدارة المحلية تُحدد شروطاً لأماكن بيع وذبح الأضاحي في المحافظات

بلدية اربد تضع شروطاً لحظائر الاضاحي وتحدد 13 موقعاً للبيع - أسماء

التعليم العالي يعلن صرف مستحقات المنح والقروض للعام الجامعي 2022-2023

شكاوى من تعطل النظام الإلكتروني لتصاريح العمل والوزارة ترد

بلدية المفرق تعفي مربي وتجار المواشي من رسوم خدمات الحظائر

الأرصاد: الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكياً الأربعاء القادم

الأمانة: صرف دعم المحروقات للنقل العام خلال الشهر الحالي

 
الأحد، 18-06-2023 01:00 م

نفط الكويت: الطاقة الإنتاجية للكويت ستصل إلى 3 ملايين برميل يوميا في 2025

2521


الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان إن الطاقة الإنتاجية للنفط في الكويت تتجاوز 2.8 مليون برميل يوميًا الآن وستصل إلى ثلاثة ملايين في عام 2025.

وأضاف العيدان أن الكويت ملتزمة بالتخفيضات التي قررتها أوبك وأوبك+.

وأكد العيدان للصحفيين أن شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج، التي تعمل مع الجانب السعودي في المنطقة المقسومة بين البلدين، ملتزمتان بتحقيق استراتيجية الكويت الهادفة للوصول إلى قدرة انتاجية أربعة ملايين برميل يوميا في 2035 .

اضافة اعلان


وأوضح أن شركة نفط الكويت تعتزم انفاق نحو 13 مليار دينار كويتي على مشاريعها النفطية خلال السنوات الخمس القادمة حتى سنة 2028/2027.

وأضاف أن غالبية هذه المشاريع تتعلق بحفر الآبار ومعالجة الآبار والخدمات المتعلقة بها وأيضًا بناء عدد من المنشآت.


إقرأ ايضا
الدين-العام-الأميركي

الدين العام الأميركي يتجاوز التوقعات مسجلا 32 تريليون دولار

2523

صادرات الصين من الديزل ترتفع 4 أضعاف في مايو على أساس سنوي

2203711-620234943

بايدن: حان الوقت للأثرياء في دفع نصيبهم العادل من الضرائب

62-122327-gold-prices-sunday-october-17-2021-jordan_700x400

40.1 ديناراً سعر بيع الذهب عيار 21 اليوم للمواطنين

65458

الفاو: البلدان الفقيرة ستخفض واردات الأغذية بسبب ارتفاع الأسعار

2525

أستراليا.. 1.4 مليار دولار لتوفير منازل بأسعار مُخفضة

أخبار متعلقة
RTS7PDR8

وزير الطاقة السعودي: الإعلان قريبا عن استثمارات سعودية-صينية

2023-638217284974306010-430

البنك الدولي: مصر و السعودية ستتفوقان على الولايات المتحدة بالنمو الاقتصادي

225

مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي تُهبط بأسعار النفط

GVSnOjes7YUzb2stvxSjf2x7eXqYqcRYKqE85lXA

روسيا: لا نتوقع أي خطوات جديدة في اجتماع أوبك+ المقبل

2120

مخاوف نقص الإمدادات تقود النفط للارتفاع

1680165810847

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بنمو الطلب