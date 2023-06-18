نفط الكويت: الطاقة الإنتاجية للكويت ستصل إلى 3 ملايين برميل يوميا في 2025

الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان إن الطاقة الإنتاجية للنفط في الكويت تتجاوز 2.8 مليون برميل يوميًا الآن وستصل إلى ثلاثة ملايين في عام 2025.



وأضاف العيدان أن الكويت ملتزمة بالتخفيضات التي قررتها أوبك وأوبك+.



وأكد العيدان للصحفيين أن شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج، التي تعمل مع الجانب السعودي في المنطقة المقسومة بين البلدين، ملتزمتان بتحقيق استراتيجية الكويت الهادفة للوصول إلى قدرة انتاجية أربعة ملايين برميل يوميا في 2035 .

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وأوضح أن شركة نفط الكويت تعتزم انفاق نحو 13 مليار دينار كويتي على مشاريعها النفطية خلال السنوات الخمس القادمة حتى سنة 2028/2027.



وأضاف أن غالبية هذه المشاريع تتعلق بحفر الآبار ومعالجة الآبار والخدمات المتعلقة بها وأيضًا بناء عدد من المنشآت.

