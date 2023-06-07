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الأربعاء، 07-06-2023 09:54 ص

مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي تُهبط بأسعار النفط

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الوكيل الإخباري - واصلت أسعار النفط خسائرها الأربعاء مع تفاقم المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي بدد الزيادة المكتسبة بعد تعهد السعودية، أكبر مصدري الخام، في وقت سابق هذا الأسبوع بزيادة تخفيضات الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً أو 0.5% إلى 75.89 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً أو 0.5% إلى 71.39 دولار للبرميل.

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وأثارت الزيادة غير المتوقعة للمخزونات مخاوف بشأن استهلاك الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم في وقت ينمو فيه الطلب على السفر خلال عطلة نهاية أسبوع تتضمن عطلة رسمية هناك.


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