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الأحد، 12-03-2023 01:34 م

نقيب المجوهرات: الدمغة هي المعيار

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أن الدمغة هي المعيار الوحيد لتمييز الذهب الأصلي عن المقلد أو المغشوش.

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وقال علان لـ"الوكيل الإخباري"، إن محلات الذهب في الأردن تعتمد الدمغة المعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس لتمييز الذهب ومعرفة عياره، وهي تخضع لرقابة صارمة من قبل المؤسسة.


وأضاف أن المحلات لم تتعامل من قبل مع أي حالات لغش الذهب، لافتا أن عمليات البيع والشراء خارج المحلات قد تنطوي على بعض الممارسات الخاطئة أو الاحتيال بنوع وعيارات الذهب.


وأشار علان أنه لا يمكن أن يكون هناك عروض على الذهب في السوق وهي تخضع للتسعيرة اليومية التي تصدر عن النقابة وأساسها الأسعار العالمية.


ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

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