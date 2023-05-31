نمو الاقتصاد الإيطالي أكثر من المتوقع في الربع الأول

الوكيل الإخباري - نما الاقتصاد الإيطالي أكثر من المتوقع في بداية العام مدفوعا بإنفاق الأسر.

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وقال مكتب الإحصاء الإيطالي إيستات في بيان اليوم، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بواقع 0.6 % في الثلاثة أشهر التي انتهت في مارس، مقارنة بالربع السابق. وهذا يقارن بقراءة أولية بواقع 0.5%.



وستكون الأنباء بمثابة دفعة لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني التي تقوم بجهود للإظهار للمستثمرين أنها تقود البلاد بأسلوب مسؤول ماليا.



وتتناقض هذه الأرقام مع مراجعة في اتجاه هبوطي في ألمانيا الأسبوع الماضي، وهو ما دفع أكبر اقتصاد في أوروبا إلى أول ركود له منذ بداية جائحة فيروس كورونا. ( الاقتصادية )