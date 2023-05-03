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الأربعاء، 03-05-2023 02:53 م

200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للأردن

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الوكيل الإخباري - صرف الاتحاد الأوروبي اليوم مبلغ 200 مليون يورو للأردن، وهو الدفعة الأخيرة من برنامج المساعدة المالية الكلية بقيمة 700 مليون يورو، والذي يهدف إلى دعم تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة الأردنية، وكذلك المساعدة في التخفيف من تأثير كورونا.

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ووفقا ليومية الغد، فقد قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار يورو في صورة مساعدات مالية كلية للأردن منذ عام 2013.


يأتي هذا البرنامج كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي الشاملة لمساعدة الأردن في التخفيف من التأثير الاقتصادي والاجتماعي للنزاعات الإقليمية ووجود عدد كبير من اللاجئين السوريين.


يأتي صرف المبلغ الحالي ومقداره 200 مليون يورو بعد تقييم إيجابي من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الأردن لإجراءات سياسية هيكلية هامة تم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.


وتشمل هذه الإجراءات تطوير نظام العدادات الذكية للمياه، وتثبيت محطات الطاقة الشمسية الصغيرة في 4000 منزل من الأكثر هشاشة، وتوسيع برنامج المساعدة الاجتماعية لصندوق المعونة الوطنية “تكافل” لتصل إلى حوالي 200،000 أسرة، وتعزيز مشاركة العمالة في السوق، وتعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، وتحسين إدارة المالية العامة والمشتريات.

 


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