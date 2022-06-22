نمو الصادرات الأردنية للبرازيل 60% خلال 2022

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قال السفير البرازيلي في الأردن روي أمارال، اليوم الأربعاء، إن صادرات الأردن إلى البرازيل خلال الشهور الخمسة الماضية من العام الحالي نمت بنسبة 60% بينما نمت الصادرات البرازيلية للأردن في ذات الفترة بنسبة 250%.وتابع أن الصادرات الأردنية تضاعفت في السنوات الثلاث الماضية بنسبة 1600% حسب الأرقام الصادرة من الجهات البرازيلية، ما يعكس عمق الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين، وأن التجارة بين الأردن والبرازيل نمت بشكل كبير في كلا الاتجاهين، حيث وصلت إلى ما يقرب من نصف مليار دولار في عام 2021.وبحث نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب مع السفير البرازيلي لدى الأردن سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وتنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين الصديقين والدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في ذلك.وحسب بيان صحفي للغرفة، أكد الخطيب وجود اهتمام خاص من الأردن لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أميركا الجنوبية، ومنها البرازيل بمختلف المجالات وبخاصة زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع القطاع الخاص على اقامة مشروعات مشتركة.وذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي بلغ حوالي 419 مليون دولار أمريكي، منها 292 مليون دولار أمريكي واردات أردنية من البرازيل و126 مليون دولار صادرات أردنية الى السوق البرازيلي معظمها من البوتاس والاسمدة الزراعية.