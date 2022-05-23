الأغذية العالمي: مساعدة 464,117 شخصًا في الأردن خلال نيسان الماضي

الوكيل الإخباري - قال برنامج الأغذية العالمي، تقريره الشهري في الأردن، أنه تمت مساعدة 464,117 شخصًا في نيسان 2022، منهم 462,836 لاجئا تمت مساعدتهم من خلال التحويلات النقدية، و1,685 شخصا استفادوا من أنشطة توفر لهم سبل كسب الرزق.

اضافة اعلان



وأوضح التقرير أن صافي التمويل المطلوب للأشهر الستة المقبلة (من شهر أيار وحتى تشرين الأول)، يبلغ 116.1 مليون دولار أمريكي.



وبيّن أنه تم خلال الشهر الماضي، تعليق أنشطة التغذية المدرسية لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، مؤكدا أنه تم استئناف أنشطة التغذية اعتبارًا من بداية أيار في مخيمي الزعتري والأزرق وفي المجتمعات المحلية.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة