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الأحد، 28-01-2024 09:00 ص

نمو الصادرات الوطنية لدول منطقة التجارة العربية

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الوكيل الإخباري - تصدرت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية منذ بداية عام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي لجهة الصادرات الوطنية الأردنية بنسبة 12.4%.اضافة اعلان


وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً في قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2023، لتصل إلى 2.820 مليار دينار، مقابل 2.508 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2022، مدفوعة بارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى السوق السعودي، وصولا إلى نحو 911 مليون دينار.

أما عن حجم الصادرات الوطنية إلى اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا حتى نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2023، فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 0.6% لتبلغ حوالي 1.901 مليار دينار، مقارنة مع 1.890 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022، حيث جاء هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة حجم الصادرات الوطنية إلى السوق الكندي لتصل إلى 85 مليون دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، تراجعت الصادرات الوطنية مع دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر تشرين الثاني للعام 2023، بنسبة 7.7 % لتصل إلى ما يقارب 383 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 415 مليون دينار، نتيجة لانخفاض حجم الصادرات الأردنية إلى هولندا، حيث بلغت 73 مليون دينار.

وأظهر التقرير، انخفاضا في حجم الصادرات الوطنية مع الدول الآسيوية غير العربية حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2023، بنسبة 11.6 % لتصل إلى نحو 1.904 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 2.153 مليار دينار، ويأتي هذا نتيجة لانخفاض حجم الصادرات الأردنية إلى السوق الهندي حيث بلغت 1.157 مليار دينار.

أما عن باقي التكتلات الاقتصادية، فقد شهدت تراجعا في حجم الصادرات الأردنية حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي من العام 2023، بنسبة 21.4% لتبلغ حوالي 598 مليون دينار، مقارنة مع 761 مليونا للفترة نفسها من العام 2022، ناتجة عن انخفاض حجم الصادرات إلى منطقة الحرة والبالغة حوالي 247 مليون دينار.

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