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الخميس، 18-01-2024 08:57 ص

1.37 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في 2023

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الوكيل الإخباري - كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" عن زيادة هامشية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال العام الماضي، متحدية التوقعات مع انحسار مخاوف الركود، في وقت مبكر من العام وتحسن أداء الأسواق المالية.

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وقالت المنظمة في تقرير حديث لها اليوم، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي زادت إلى 1.37 تريليون دولار في عام 2023، بنمو بنسبة 3% مقارنة بعام 2022.


وأوضحت أن الاستثمارات العالمية تأثرت بفعل حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع القيم في عدد قليل من اقتصادات القنوات الأوروبية، ومع استثناء هذه القنوات تكون التدفقات أقل بنسبة 18%. 


وذكر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي قفز من سالب 150 مليار دولار في 2022 إلى 141 مليار دولار بسبب التقلبات الكبيرة في لوكسمبورغ وهولندا، مشيرة إلى أنه باستثناء هذين البلدين، انخفضت التدفقات إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 23%، مع انخفاض في العديد من البلدان المتلقية الكبيرة.

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