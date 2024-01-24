انخفاض حركة الشحن عبر البحر الأحمر 22 % خلال شهر واحد

الوكيل الإخباري - صرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد التكتل المكون من 27 دولة، يواجه خطر ارتفاع أسعار المستهلكين وتباطؤ النمو، بسبب اضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر، لكن الاتحاد الأوروبي لم يشعر بعد بتأثير اقتصادي.

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وذكر نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن حركة الشحن عبر البحر الأحمر انخفضت 22% خلال شهر واحد بسبب هجمات في البحر الأحمر.



وأوضح أن الانخفاض سيتسارع مع قيام الشركات بتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول القارة الإفريقية، مضيفا أن المفوضية تراقب الوضع عن كثب.



وقال دومبروفسكيس: "لم يكن هناك تأثير يذكر في أسعار الطاقة أو تأثير بشكل عام في أسعار السلع حتى الآن، لكننا نرى تأثيرا بالفعل في أسعار النقل التي زادت... إنه بالتأكيد عامل خطر".



وأضاف: "التأثير الاقتصادي الأوسع على أسعار المستهلكين واقتصاد الاتحاد الأوروبي بوجه عام سيعتمد بدرجة كبيرة على مدة هذه الأزمة... وبالتالي، من الضروري اتخاذ إجراء سريع".