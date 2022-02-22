هذه الأسباب تدفع أسعار الذهب إلى مزيد من الارتفاع

الوكيل الاخباري- قال مدير أبحاث السوق في مجموعة سبائك، عبدالعظيم الأموي، إن الذهب شديد الحساسية تجاه التوترات الجيوسياسية، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية، حيث تخطى المعدن الأصفر مستويات الـ1900 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى في 9 أشهر.



وأضاف الأموي في مقابلة مع "العربية" أن هناك أسبابا أخرى لارتفاع أسعار الذهب، منها الطلب الموسمي على الذهب الذي يزداد مع بداية العام، والذي يرتبط بمراكز الشراء والمجوهرات وغيرها.



وأوضح أن الطلب الاستثماري عاد قويا جدا، حيث إن هناك زيادة في مراكز الشراء بنحو 34 ألف عقد، بما يعادل 7 ملايين دولار، ما يعني أن هناك طلبا استثماريا قويا، ربما يكون تحوطا ضد التضخم.

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