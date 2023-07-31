هذه الدول تستبعد الدولار الأميركي من نظام مدفوعاتها - أسماء

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الوكيل الإخباري - باتت كتلة الآسيان أقرب أكثر للتكامل المالي والتماسك الاقتصادي، بعد إقرار نظام دفع إقليمي جديد بالعملات المحلية عبر الحدود من قبل دول جنوب شرق آسيا.

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البرنامج الذي يسمح للمقيمين بالدفع مقابل السلع والخدمات بالعملات المحلية باستخدام رمز الاستجابة السريعة "QR Code"، نشط الآن في إندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، وسنغافورة. ومن المتوقع أن تنضم الفلبين قريبا، وفقاً للبنك المركزي لكل بلد.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد أن وقعت دول جنوب شرق آسيا الخمس اتفاقية رسمية أواخر العام الماضي.

 

ويهدف المخطط إلى دعم وتسهيل التسويات التجارية عبر الحدود والاستثمار والتحويلات والأنشطة الاقتصادية الأخرى بهدف تنفيذ نظام بيئي مالي شامل حول دول جنوب شرق آسيا.

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