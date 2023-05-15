هل التداول عبر الإنترنت آمن ومضمون؟

الوكيل الإخباري - يعتقد الكثير أن التداول هو أكثر السبل للوصول إلى طريق المال، خصوصًا أنه دائمًا ما يتم الترويج له بكونه أقصر الطرق لتحقيق أرباح هائلة في وقت قياسي، وبأقل قدر من المجهود، ولكن يبقى التساؤل الأهم هنا، هل فعلًا كل هذه الأقاويل صحيحة، وهل التداول عبر الإنترنت آمن ومضمون؟

في التقرير التالي سنجيبكم على كافة تلك التساؤلات، والاستفسارات، وسنساعدكم على وضع أولى خطواتكم على طريق المال من خلال اعتمادكم على التداول بشكل آمن، ومضمون، فأكمل القراءة من فضلك.

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التداول عبر الإنترنت

في الماضي كان التداول حكرًا على المتواجدين داخل أروقة البورصة، ولكن مع انتشار التكنولوجيا التي جعلت العالم بأجمعه بمثابة قرية صغيرة ظهرت فكرة التداول الإلكتروني، والتي من خلالها يمكن للمتداول التداول داخل البورصات العالمية على أي من الأسهم الموجودة بداخلها من منزله من خلال الإنترنت، وهذا اعتمادًا على وسيط مالي إلكتروني يوفر حسابات تداول تابعة لشركة الوساطة المالية الخاصة به يتمكن من خلالها من التداول على الأسهم في البورصة، وإعطاء أوامر البيع، والشراء، وإبرام الصفقات بكل أريحية، وبهذا يصبح متداولًا مشاركًا في سوق البورصة مثله مثل أي متداول آخر.



مميزات التداول عبر الإنترنت

1- لدى التداول عبر الإنترنت العديد من المزايا التي منحها للمتداولين من خلاله أهمها التالي.

2- وفر لهم الوصول الفعلي لسوق البورصة، وإتخاذ القرارات الحاسمة بشكل سريع، وفي الوقت المناسب.

3- وفر عليهم الكثير من الوقت، والمجهود، حيث مكنهم من التداول على أي أسهم يريدونه من أي مكان في العالم من خلال شاشاتهم الإلكترونية التي قد تكون كمبيوترات، أو هواتف محمولة، أو أي شاشة إلكترونية أخرى.

4- مكنهم من فتح باب استثماري لم يكن يستطيعوا الوصول إليه لولا وجود التداول عبر الإنترنت، خصوصًا لكل المتداولين العاشقين للتداول في السوق العالمي، والراغبين في الوصول إلى طريق المال.



هل التداول عبر الإنترنت آمن

لنكن صريحين، لا يمكن تعميم الوضع عندما يتعلق الأمر بالأمان، فليست كل شركات التداول الموجودة على الإنترنت هي شركات موثوقة يمكن التعامل معها بمصداقية، والوصول إلى طريق المال الذي تحلم به من خلال التداول فيها، وهذا لأن في هذا السوق الإلكتروني المراقبة صعبة للغاية، لذا دخلت العديد من شركات التداول الإلكتروني إلى هذا المجال، وادعت أنها آمنة، ويمكن التعامل معها، وتحقيق أرباح لا حصر لها، والوصول إلى طريق المال في حين أنها تكون مجرد شركات مخادعة نصابة تقوم بالاستيلاء على أموال المتداولين، وتقنعهم بشحن أكبر قدر من الأموال في رصيدهم لتحقيق أرباح أعلى قبل أن تقوم بالاستيلاء عليها بشكل كامل.



كيف يمكن التعامل مع شركات تداول آمنة؟

لكي تتجنب شركات التداول النصابة، وتتمكن من وضع أولى خطواتك على طريق المال مع شركات تداول موثوقة يمكن للبنود التالية أن تساعدك.

أختار شركات تداول موثوقة من قبل هيئات رقابية عالمية، ومحلية، وهذا لأن هذا السوق مراقب من قبل مجموعة من الهيئات الرقابية العالمية تلك الهيئات الرقابية تقوم بمراقبة شركات التداول داخل السوق، وتتأكد من مدى مصداقيتها، ومن ثم تمنح تراخيص مزاولة عمل لها، لذا، فإن الشركة التي تحمل ترخيص إحدى الهيئات الرقابية تكون بمثابة علامة ثقة لها تشجع المتداولين على الاشتراك معها.

ينصح الخبراء في كل من مواقع التقييم المشهورة مثل انفيستينج، ثقة، يقين وغيرها من المواقع بالتعامل مع شركة XTB كونها احدى الشركات القليلة المرخصة من الهيئات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في دبي تحديداً.

يمكن التداول مع هذه الشركة من الأردن وكل الدول العربية تقريباً، عدا سوريا ولبنان، والعراق لا يمكن فتح حسابات في هذه الشركة من هذه الدول.

من أشهر الهيئات الرقابية العالمية والعربية التالي.



1- الهيئة الرقابية CySEC لجنة الأوراق المالية والبورصات بقبرص

2- الهيئة الرقابية FINMA الهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية في سويسرا

3- الهيئة الرقابية CFTC لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة الأمريكية

4- هيئة السوق المالية السعودية.

5- هيئة أسواق المال الكويتية.

6- هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

7- هيئة الأوراق المالية الأردنية.



راجع تاريخ شركة التداول، وتأكد من أن لديها تاريخ طويل داخل سوق التداول، وهذا لأن في العادة شركات التداول النصابة يكون لديها تاريخ قصير المدى لتواجدها داخل السوق بسبب أنه يتم اكتشاف أمرها بسرعة من قبل المتداولين الذين مروا بتجربة سيئة معها.

تأكد من وجود مقر لشركة التداول التي تنوي التداول معها على أرض الواقع، ويمكن التأكد من ذلك من خلال الانترنت، أو مراجعة موقع ثقة، والاستفسار من خدمة العملاء التي لديهم عن الشركة التي تنوي التعامل معها، وهناك أيضًا شركات تداول موثوقة تم مراجعتها من قبل فريق دعم موقع ثقة، والتأكد من مصداقيتها، ومن ثم تم تقديمها كإقتراحات على الموقع يمكن أن تساعد المتداولين في المرور بتجربة تداول سلسة، ومرنة خالية من المتاعب، وبالتالي الوصول إلى طريق المال.



تأكد من أنك لك كامل الحرية في سحب، وإيداع أموالك داخل حساب التداول الذي منحته لك شركة التداول الذي اشتركت معها، لأن في الغالب الشركات النصابة تضع قيود على عمليات سحب الرصيد الخاص بعملائها على حساباتهم.



كيف أصل إلى طريق المال من خلال التداول عبر الإنترنت؟

لا شك أن التداول يعد بمثابة استثمار مربح يمكن أن يوصلك إلى طريق المال الذي طالما يحلم به الجميع، ولكن هو ليس ضربة حظ، وإنما هو استثمار مبني على أسس، وقواعد، ويمكن تشبيه بكونه تجارة مثل أي تجارة يحتمل فيها الربح، والخسارة، لذا يجب إذا قررت خوض تجربة الاستثمار في البورصة من خلال التداول على بعض الأسهم الموجودة فيها دراسة سوق الأسهم التي اخترتها جيدًا، ومعرفة كافة استراتيجيات التداول المهمة التي يمكن أن تجر لك ربحًا.



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