هل تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة؟

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تتوقع الأسواق وعلى نطاق واسع، أن تكون البنوك المركزية في أكبر الاقتصادات في العالم "قد وصلت أو على وشك الوصول" إلى القمة خلال سلسلة التشديد النقدي الحالية.وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن المزيد من الارتفاعات مطروحة على الطاولة، وأن البنك المركزي يشعر بقلق عميق بشأن التضخم الذي يشهد تسارعا جديدا إذا تحسنت الظروف المالية.وتشير توقعات البنك والتي من المرجح أن يتم تعديلها ضمن اجتماع هذا الأسبوع إلى أن التضخم قد يقترب من مستهدفة عند 2.1% خلال عام 2025.وتظهر البيانات الشهرية استمرار ضغوط الأسعار، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأسرع معدل شهري له هذا العام، مدفوعا بشكل أساسي بأسعار الطاقة، ليبلغ 3.7% على أساس سنوي.وبلغ التضخم الأساسي 0.3% على أساس شهري، في حين أظهر تضخم أسعار المنتجين أكبر زيادة شهرية منذ 2022.