هل تمتلك أوروبا القوة اللازمة لهزيمة أمريكا تجاريا؟

الوكيل الإخباري - حذرت أوساط اقتصادية أوروبية من الدخول في نزاع تجاري مع أمريكا، بحجة عدم امتلاكها للقوة اللازمة للفوز به.

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وقال زيجفريد روسفورم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية آخر ما قد نحتاجه هو الدخول في نزاع تجاري مع أمريكا، في ظل الوضع العالمي الراهن زادت أهمية التعاون عبر الأطلسي عما كانت عليه في أي وقت مضى.



وتابع إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إيجاد إجابة ذكية تتعلق بالسياسة الصناعية والتركيز على الابتكارات والتقنيات المستقبلية، كرد فعل على القانون الأمريكي لخفض التضخم.



وقال الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الفوز في نزاع تجاري ضد الولايات المتحدة، لأنه ببساطة لا يمتلك "العضلات اللازمة لذلك"، داعيا لوضع أجندة لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على المنافسة. ( الاقتصادية )

