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السبت، 12-02-2022 01:22 م

واشنطن تجري محادثات مع شركائها الآسيويين لكبح نفوذ الصين

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بدأ وزراء خارجية الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند مناقشات، الجمعة، بشأن تعميق ما يسمى التحالف الرباعي (كواد) الهادف إلى احتواء توسع النفوذ الصيني في منطقة آسيا المحيط الهادئ.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، قبل القمة "معا نشكل شبكة حيوية من الديمقراطيات الليبرالية التي تلتزم التعاون بشكل ملموس ولضمان أن جميع دول المحيطين الهندي والهادئ، الكبرى والصغيرة، قادرة على اتخاذ قراراتها الاستراتيجية الخاصة، بعيدا عن الإكراه".

من جهته أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه رغم تركيز واشنطن حاليا على التهديد الروسي في أوكرانيا إلا أن التحدي الطويل الأمد يبقى تقدم الصين الذي يدعو إلى التشكيك في "النظام التقليدي".

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