وزارة الطاقة: انخفاض أسعار البنزين والديزل والكاز عالمياً

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إنه بلغ معدل سعر البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من نيسان الحالي 855.5 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 864.7 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت %1.1.

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وبينت الوزارة في نشرتها الاسبوعية ، أنه بلغ معدل سعر البنزين أوكتان 95 في الأسبوع الثاني من نيسان الحالي 889.2 دولارا للطن مقارنة مع مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 893.3 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.5%.



وانخفض سعر السولار من 727.4 دولارا للطن إلى 696 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت %4.3، كما انخفض سعر الكاز من 756.7 دولارا للطن الى 751.2 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 0.7%.



كما انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر نيسان الحالي إلى 547.5 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في آذار الماضي والذي بلغ 735.0 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 25.5%.



وارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر نيسان الحالي ليصبح 87.5 دولارا للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 85.7 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 2.2%.







