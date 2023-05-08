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الإثنين، 08-05-2023 11:05 ص

وزيرة الخزانة الأمريكية: الكونغرس يهدّد بكارثة اقتصادية

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الوكيل الإخباري  - حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أنه ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات عاجلة لرفع سقف الدين ستنشأ فوضى مالية واقتصادية.

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يأتي ذلك فيما يضغط الجمهوريون على الرئيس جو بايدن لإبرام صفقة لتوفير تخفيضات في الإنفاق مقابل رفع حدّ الاقتراض الوطني، لكن يلين أصرّت على أنّ العبء لا يزال يقع على المشرّعين الأميركيين.


وقالت في برنامج حواري على شبكة "ايه بي سي"، "ببساطة، من غير المقبول أن يهدّد الكونغرس بكارثة اقتصادية للأُسر الأميركية والنظام المالي العالمي كتكلفة لرفع سقف الدين.


وكانت يلين حذرت من أنّ أموال الولايات المتحدة قد تنفد للوفاء بالتزاماتها المالية في الأول من يونيو المقبل.

 

وقد تمّ تحديد سقف الدين العام للولايات المتحدة من الناحية القانونية ولا يمكن رفعه الا عبر إمرار تشريع في الكونغرس يوقعه الرئيس ليصبح قانوناً. ( سكاي نيوز )

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