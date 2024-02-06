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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 06-02-2024 12:54 م

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من العملات الرقمية

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الوكيل الإخباري - قالت تقارير اقتصادية، إنه من المُقرر أن تخبر وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الكونجرس الأمريكي اليوم الثلاثاء، أن صناعة العملات المشفرة تشكل العديد من المخاطر المحتملة على النظام المالي، بما في ذلك مخاطر العملات المستقرة.

وستحضر يلين أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي اليوم، لشرح آخر أعمال مجلس مراقبة الاستقرار المالي، وهي مجموعة من رؤساء الوكالات المالية الأمريكية التي تقودها الوزيرة. 

ومن المقرر أن تقول يلين في الشهادة المعدة للإلقاء والتي نشرت على الموقع الإلكتروني للجنة: "يركز المجلس على الأصول الرقمية والمخاطر ذات الصلة مثل عمليات التشغيل على منصات الأصول المشفرة والعملات المستقرة، ونقاط الضعف المحتملة من تقلب أسعار الأصول المشفرة، وانتشار المنصات التي تعمل خارج الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها". 

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أكدت الوزيرة سابقاً أنها ستواصل العمل مع الكونجرس بشأن تشريع العملات المشفرة، مضيفة أنه يجب تطبيق القواعد واللوائح المعمول بها، ويجب على الكونجرس إصدار تشريع ينص على تنظيم العملات المستقرة والسوق الفورية للأصول المشفرة التي ليست أوراقا مالية".

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