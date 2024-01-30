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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 30-01-2024 08:30 ص

الكشف عن مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 1.9 مليار دولار في أمريكا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الاثنين، عن اتهامات جنائية ضد شخصين واعتراف شخص ثالث بتهمة تنظيم مخطط احتيال في العملات المشفرة بقيمة 1.9 مليار دولار يُعرف باسم HyperFund، بالإضافة إلى أسماء أخرى.

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واتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصة الامريكية في دعوى مدنية ذات صلة، اثنين من هؤلاء الأفراد بتورطهم في المخطط الهرمي المزعوم.


وقالت مساعدة المدعي العام بالإنابة من القسم الجنائي بوزارة العدل نيكول أرجنتيري، إن المتهمين الثلاثة الذين اتهمتهم وزارة العدل زعموا زوراً أن المستثمرين في HyperFund سيحصلون على "عوائد كبيرة مدفوعة من عمليات تعدين العملات المشفرة، والتي لم تكن موجودة في الواقع".


بدوره، قال المدعي العام الأميركي لولاية ميريلاند إريك بارون، إن "مستوى الاحتيال المزعوم هنا مذهل".

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