وزير الزراعة: الملك أكد على أولويات تحقيق الأمن الغذائي الوطني

الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن جائحة كورونا وغيرها من الأزمات والكوارث الناجمة عن التغير المناخي أظهرت حاجة ماسة لإعداد استراتيجية شاملة لقطاع الأرض.

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وأضاف الحنيفات خلال "المنتدى العالمي للأرض"، الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمنطقة البحر الميت،" نود تركيز البوصلة نحو إيجاد حلول مناخية في المناطق التي تعد الأكثر تأثرا بالتغير المناخي كالشرق الاوسط" مشيرا إلى انطلاق استراتيجية إشراك أصحاب المصلحة في حوكمة وإدارة الاراضي.



ونوه أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد على أولويات تحقيق الأمن الغذائي الوطني ووضع خطط قابلة للنهوض بالاقتصاد الوطني بمختلف القطاعات.



وتابع أن اللجنة التنظيمية للمنتدى العالمي للأرض قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الارض في الأردن والتي تنبتها وزارة الزراعة.



وانطلقت اليوم الاثنين، فعاليات النسخة التاسعة من "المنتدى العالمي للأرض"، الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تحت عنوان "نحو حلول لأزمات التغير المناخي".



