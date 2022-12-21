وزير الطاقة السعودي: أوبك+ تبعد السياسة عن قراراتها

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن أعضاء تحالف أوبك+ يبعدون السياسة عن عملية صنع القرار وعن تقييماتهم وتوقعاتهم.

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وفي مقابلته مع وكالة الأنباء السعودية، قال وزير الطاقة السعودي: "لا نقوم بتسييس قرارات أوبك + فنحن نُبقي الشؤون السياسية خارج تحليلاتنا وتوقعاتنا لأوضاع السوق، ونركز على أساسيات السوق فقط".



وأضاف أن قرار أوبك+ خفض الإنتاج، الذي تعرض لانتقادات شديدة، اتضح أنه القرار الصحيح لدعم استقرار السوق والصناعة.



وتخلت أسعار النفط، التي اقتربت من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 147 دولارا للبرميل في مارس بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، عن معظم مكاسبها في عام 2022. ( سكاي نيوز )



