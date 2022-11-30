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الأربعاء، 30-11-2022 04:51 م

وزير الطاقة السعودي يعلن اكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي

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الوكيل الإخباري - صرّح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.اضافة اعلان


وبين أنه جرى اكتشاف حقل أوتاد للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غرب حقل الغوار على بعد 142 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الهفوف، بعد أن تدفق الغاز من بئر أوتاد-108001 بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم و740 برميلاً من المكثفات، كما تدفق الغاز من البئر أوتاد-100921 بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و165 برميلاً من المكثفات.

وأشار إلى أنه جرى اكتشاف حقل الدهناء للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد 230 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر الدهناء-4 بمعدل 8.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر الدهناء-370100 بمعدل 17.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و 362 برميلاً من المكثفات.

وأكد وزير الطاقة أهمية هذه الاكتشافات تكمن في تعزيز احتياطات السعودية في الغاز الطبيعي مما يسهم في دعم إستراتيجيات المملكة، وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل. ( عكاظ )

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