أوروبا خزنت طاقة تكفيها هذا الشتاء.. لكن ماذا عن 2023؟

الوكيل الإخباري - تعاني الأسر في الدول الأوروبية من الارتفاع الحاد في فواتير الطاقة، ما جعل تدفئة المنازل في هذا الشتاء هدفا أصعب.

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وقفزت أسعار الغاز، ما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وسببت تداعيات ملموسة ومكلفة للغاية مع تسابق أوروبا وآسيا لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر ودول منتجة أخرى.



وبسبب جنون الأسعار، اضطرت مصانع إلى التوقف خصوصا في قطاع الكيماويات الألماني الذي اعتمد على الغاز الروسي منذ الحقبة السوفياتية. ورغم ذلك، تسنى ملء الاحتياطيات الأوروبية إلى أقصاها في الصيف بفضل آخر امدادات الغاز الروسي، ولم يعان أحد من انقطاع الطاقة.

وقد حالف الحظ الأوروبيين أيضا، فقد أخّر اعتدال الطقس في الخريف استعمال وسائل التدفئة.



ولكن في الشتاء المقبل والشتاء التالي، لن يكون هناك المزيد من الغاز الروسي لملء الخزانات خلال الربيع والصيف. ( سكاي نيوز )



