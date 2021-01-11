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الإثنين، 11-01-2021 10:05 ص

ولي العهد السعودي: مشروع ذا لاين سيوفر 380 ألف فرصة عمل

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الوكيل الاخباري - قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن مشروع ذا لاين في "نيوم" سوف يوفر 180 ألف فرصة عمل.

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وفي تصريحات نقلتها "واس"، كشف ابن سلمان أن ما سيتم بناؤه هو منطقة أعمال رائدة خالية من الكربون يتكلف إنشاؤها 500 مليار دولار، وتستهدف تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.


وقال إنها ستكون قادرة على استيعاب مليون ساكن، و"ستعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100%، مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون".

 



وكان بيان سعودي قد صدر يؤكد أن الإنشاءات الخاصة بهذ المشروع ستبدأ في الربع الأول من 2021، متوقعا أن يسهم بنحو 48 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويوفر 380 ألف فرصة عمل.


يُذكر أيضًا أن المشروع يمثل بيئة خالية من المركبات والطرق، ومن المتوقع ألا تستغرق أبعد رحلة في "ذا لاين" 20 دقيقة.


بالإضافة إلى ذلك ستكون المجتمعات مترابطة افتراضياً فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90% من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1% من البيانات في المدن الذكية الحالية.


جدير بالذكر أن شركة نيوم بدأت أعمالها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، في مقرها الجديد شمال غربي السعودية، حيث يعمل فيه أكثر من 450 موظفا، ومن المقرر أن تزيد أعدادهم إلى 700 مع نهاية العام الحالي 2021.


وتأسست "نيوم"، في يناير/ كانون الثاني 2019، ومن أهم إنجازاتها مطار خليج نيوم، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة في عام 2025.


 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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