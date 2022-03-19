وول ستريت تغلق على ارتفاع بعد محادثات أميركية صينية وفتور مكاسب النفط

الوكيل الاخباري- أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على ارتفاع في تعاملات الجمعة، مدعومة بأسهم التكنولوجيا التي كانت قد تضررت مؤخرا، وذلك بعد انتهاء محادثات بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الأزمة الأوكرانية دون مفاجآت كبيرة.



وكانت أنظار المستثمرين تتجه أيضا إلى تباطؤ وتيرة الزيادة في أسعار النفط في الوقت الذي لا يزالون يعكفون فيه على دراسة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة يوم الأربعاء وخطته الصارمة لتبني المزيد من الزيادات التي تهدف إلى مواجهة التضخم الآخذ في الارتفاع.



وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن حذر الزعيم الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة من أنه ستكون هناك "عواقب" إذا قدمت بكين دعما ماديا لغزو روسيا لأوكرانيا. وشدد الجانبان على الحاجة إلى حل دبلوماسي للأزمة.

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